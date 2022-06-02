4 июня в Москве состоятся первые в истории России соревнования по современному пятиборью среди паралимпийцев

4 июня в Москве состоятся первые в истории России соревнования по современному пятиборью среди паралимпийцев.

Турнир будет организован в рамках спортивного праздника «Фитнес день для людей с инвалидностью». Спортсмены выступят в одной из дисциплин пятиборья, лазер-ране на дистанции около 80 метров со стрельбой на одном рубеже. Всего будут разыграны четыре комплекта медалей среди мужчин и женщин, отдельно для спортсменов-колясочников, и отдельно для тех, кто передвигается без колясок.

Это будут первые специализированные соревнования в нашей стране по одной из дисциплин современного пятиборья для спортсменов-паралимпийцев. Ранее спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата периодически выступали в соревнованиях по лазер-рану на общих основаниях.

Спортивный праздник «Фитнес день для людей с инвалидностью» пройдет 4 июня в московском парке «Яуза» (пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева).

Организаторами соревнований по пара-лазер-рану будут Федерация современного пятиборья России, Всероссийское общество инвалидов и спортивный клуб инвалидов «Ахиллес». Гостем турнира будет двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев.