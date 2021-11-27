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Аминов был переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья

18:21
Вячеслав Аминов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Аминов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Аминов занимает должность вице-президента UIPM с 2011 года.

Отмечается, что также на эти посты были избраны Хуан-Антонио Самаранч из Испании, Жоэль Бузу из Франции, Шариф Эль-Эраин из Египта и Хуан Мансо из Мексики.

Дополнительная информация:

https://pentathlon-russia.ru/news/3942.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора
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