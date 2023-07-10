Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года

Полсотни уехавших в другие сборные — чаще всех наших выручали Армения и Израиль.

За минувшую неделю было объявлено о нескольких переходах россиян в иное спортивное гражданство. Среди героев — шахматист Кирилл Алексеенко, который будет выступать за Австрию, и конькобежки Кристина Силаева и Елизавета Голубева, выбравшие Казахстан.

С начала событий на Украине и отстранения России от международных соревнований набралось несколько десятков спортсменов, которые решили не ждать возвращения или прохождения сложного фильтра от МОК и федераций. Задумывались об этом наверняка многие. Часть уехавших, возможно, сменила бы гражданство и без геополитических потрясений. Просто сейчас любой такой поступок воспринимается намного острее, чем раньше. У каждого своя личная история, но тенденция имеет место.

«СЭ» собрал список тех, кто выбрал выступление на международных соревнованиях — от конного спорта до фигурного катания, от 61-летних всадников, ускакавших в Палестину, до 14-летних фигуристок, выбравших страну за горячей границей — Израиль.

Павел Сиваков (велоспорт, Франция)

Павел Сиваков. Фото Global Look Press

24-летний Сиваков стал пионером на тропе из России, но его история особенная. Во-первых, он родился вне территории РФ — в Италии. Во-вторых, процесс перехода Сиваков запустил процесс перехода еще до начала специальной военной операции. UCI официально разрешило спортсмену сменить гражданство 2 марта. По словам самого спортсмена, он давно хотел стать гражданином Франции, но с учетом происходящего на Украине «хотел ускорить это».

Велогонщик родился в Италии, уже через год с семьей переехал во Францию. «Франция — это место, где я вырос и получил образование и где я влюбился в езду на велосипеде, что привело меня к гонкам. Чувствую себя здесь как дома», — говорил он.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин (фигурное катание, Грузия)

Пожалуй, самый звездный переход. Участники Олимпиады, вице-чемпионы России в танцах, дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина весь год молчали или говорили о смене гражданства в саркастичном стиле, эксперты уверяли, что фигуристы «не предадут» Россию — хотя пара переехала в США, а позже женилась, если верить документам на сайте госорганов США.

Но в начале июня покровы были сорваны — и даже российская федерация признала, что разрешила переход по просьбе коллег из Грузии. Сами фигуристы, мол, за переходом не обращались. Получилось, что ребят чуть ли не насильно депортировали из одной сборной в другую. Более того — осталось неизвестным, потеряло ли на этом финансово российское государство. По словам самого Смолкина, они получали ставку от ФФККР «за успехи в предыдущем году». А главный тренер сборной Елена Чайковская ответственно заявила, что «денег на них не тратили». Кто-то определенно ошибается, и по всем признакам, включая список сборной, это не Смолкин.

Александра Костенюк (шахматы, Швейцария)

Александра Костенюк. Фото Этери Кублашвили

Если бы шахматы в России были сильнее раскручены, чем фигурное катание, то этот трансфер точно считался бы статуснее. Костенюк — одна из лучших шахматисток мира, чемпионка мира среди женщин, победительница шахматных Олимпиад. Костенюк была замужем за гражданином Швейцарии, у нее есть паспорт этой страны. На данный момент она живет во Франции с дочерью и вторым мужем, российским шахматистом Павлом Трегубовым.

В шахматах, несмотря на возможность выступлений в нейтральном статусе, смена гражданства стала повальной — помимо Алексеенко и Костенюк из России уехали гроссмейстеры Евгений Романов, Евгений Алексеев и Анна Кашлинская.

Варвара Грачева (теннис, Франция)

22-летняя Грачева находилась на пике карьеры, когда в марте подала заявление на сменуц гражданства на французское. Она долгое время проживает в Каннах, как, например, главная российская сенсация нынешнего Уимблдона Мирра Андреева. Там действует один из лучших теннисных клубов мира Elite Tennis Center. Сама Грачева сказала, что приняла решение еще до пандемии, ей нравится французская культура и она «хочет остаться здесь навсегда».

В нынешнем рейтинге WTA Грачева занимает 41-ю позицию, самую высокую в карьере. В Уимблдоне она проиграла Арине Соболенко во втором круге.

Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль)

Михаил Яковлев. Фото Global Look Press

Яковлев был одним из самых талантливых велогонщиков нового поколения, в кейрине на чемпионате мира завоевал бронзу, является рекордсменом мира в гите на 200 метров (в мае 2022-го на Гран-при Москвы), брал бронзу Евро и выигрывал чемпионаты России уже в 21 год. Михаилу не удалось сразу получить нейтральный статус, поэтому он выбрал другой вариант и переехал в Израиль, получив гражданство этой страны. Также он начал тренироваться с местной профессиональной командой.

Также после переезда Яковлев выразил солидарность с Украиной, сфотографировавшись с сине-желтым флагом.

Софья Просвирнова (шорт-трек, Дания)

Просвирнова завоевала для России четыре медали чемпионатов мира и пять золотых медалей чемпионатов Европы. В апреле 2023 года она стала датчанкой. Но как рассказала шорт-трекистка «СЭ», причины носили личный характер. Софья с сентября замужем за датским коллегой Николасом Торупом.

— Если честно, я не видела другого варианта. Последние два — три сезона для меня сложились тяжело психологически. Из-за ковида в том числе. У нас было очень много сборов на базе, с которой мы почти не выезжали, не видели семью, Виктора я не видела. Мы встретились только на Олимпийских играх. И, подводясь к Олимпиаде, я понимала, что мне просто нужно дожать, но дальше я так жить не могу. Либо я выступаю за сборную России, но мы будем тренироваться вместе с Виктором, либо мы что-то меняем. Вариант с гражданством мы рассматривали в самом конце, — рассказала 25-летняя Просвирнова.