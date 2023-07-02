Актер Смолкин о смене спортивного гражданства сына: «Это было естественное желание выступать, а не тренироваться в стол»

Актер Борис Смолкин прокомментировал смену спортивного гражданства своего сына — фигуриста Глеба Смолкина.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США. Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — цитирует актера spb.kp.ru.

В понедельник, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дианы Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.