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Конькобежный спорт

Сегодня, 18:25

Звездные конькобежки и тренер сборной России уезжают в Казахстан. Серьезные потери нашей команды

Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Конькобежка Елизавета Голубева
Елизавета Голубева.
Фото Global Look Press
Конькобежка Кристина Силаева
Кристина Силаева.
Фото Global Look Press
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Мы лишились Елизаветы Голубевой, Кристины Силаевой и Сергея Клевчени.

Пусть и не в массовом порядке, но лучшие российские спортсмены в условиях частичной или полной международной изоляции все же начинают менять спортивное гражданство. Это в последнее время случалось в велоспорте, теннисе, плавании, фигурном катании, шорт-треке. Теперь пострадал и конькобежный спорт — в Союзе конькобежцев России подтвердили, что в сборную Казахстана переходят шестикратный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева, действующая чемпионка России Кристина Силаева, а также известный тренер, в прошлом многократный чемпион мира и призер Олимпийских игр Сергей Клевченя. И, что ни говори, для нашего конькобежного спорта это довольно серьезная потеря.

Конькобежка Кристина Силаева
Кристина Силаева.
Фото Global Look Press

Смена гражданства ради Олимпиады

Голубева (в девичестве Казелина) в свои 26 лет находится в расцвете сил. В 2016-м Елизавета выиграла чемпионат мира среди юниоров в многоборье, а уже в 2018-м завоевала в составе сборной страны золото чемпионата Европы в командном спринте. Молодая спортсменка довольно быстро освоилась в национальной команде, добыв к настоящему моменту шесть бронзовых наград чемпионатов мира — три в командной гонке, по одной в масс-старте и на дистанциях 1500 м и 1000 м. На Олимпиаде-2022 в Токио Голубева стала седьмой на 1500 м, а в командной гонке вместе с подругами по сборной финишировала четвертой.

В прошлом сезоне в условиях отстранения россиян от международных стартов Голубева стала, пожалуй, одной из самых успешных конькобежек страны — выиграла четыре медали национального чемпионата, включая золото в масс-старте. Тем самым подтвердив свою репутацию специалиста широкого профиля, способного классно выступать в целом ряде дисциплин. Однако теперь она будет это делать в составе другой сборной.

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«Планирую поменять спортивное гражданство. Это тяжелое решение, я к нему шла год, закладывала себе мысль в голову по планам — вот еще одну Олимпиаду, и потом хочу родить ребенка, пожить обычной жизнью. Но вот эти три года хотелось по максимуму отдать себя спорту. Однако сейчас такая неопределенность, да и до этого были тяжелые ситуации — не пустили в Пхенчхан. Было непонятно, как оно будет перед Олимпиадой в Пекине. Этот шаг не ради заработка, а просто ради возможности делать свою работу, делать ее хорошо, качественно и без каких-либо ограничений», — прокомментировала Голубева свое решение сайту федерального спортивного телеканала.

Сейчас Елизавета тренируется в сборной Казахстана, где ее спаррингом является лидер казахской команды Надежда Морозова — многократный призер этапов Кубка мира.

Сергей Клевченя
Сергей Клевченя.
Фото Global Look Press

На совести спортсменов

«Я никаким образом не поддерживаю, что сейчас многие спортсмены меняют спортивное гражданство. Здесь много различных точек зрения. Это пусть остается на совести спортсменов. У каждого своя правда, но я отношусь к этому негативно. У нас есть утвержденное положение о переходе в другие страны. Мы сейчас двигаемся в этом алгоритме. Спортсмен является членом сборной, поэтому мы отправили соответствующий запрос в Минспорт, чтобы Елизавету Голубеву вывели из списка национальной команды. Могут ли ей отказать в переходе? Поживем — увидим. Мы отправили письмо, пока решения нет. Считаю ли я потерю Голубевой значительной? Мы справимся», — прокомментировал уход Елизаветы президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Сама спортсменка надеется избежать карантина или как минимум успеть отбыть его до Олимпиады-2026.

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Ситуация с Силаевой в принципе аналогичная. Кристине всего 23 года, но она является чемпионкой России в сезоне-2022/23 на дистанции 500 м. Причем она опередила в декабре прошлого года в Кемерове в борьбе за золото не кого-нибудь, а звездную экс-чемпионку мира и призера Олимпиады-2022 Ангелину Голикову.

С женской спринтерской группой, кстати, как раз работал в сборной и Клевченя — известный специалист также решил перебраться в сборную Казахстана, с которой, впрочем, в прошлом уже сотрудничал в качестве тренера-консультанта.

Осуждать конькобежек и наставника в нынешней ситуации сложно — век спортсменов короток, но все же хочется надеяться, что массового оттока из сборной России по конькам, да и другим видам спорта не последует. И национальная команда, когда это станет возможным, вернется на международную арену в близком к оптимальному составе.

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