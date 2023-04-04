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Сегодня, 16:00

Звезда сборной России по шорт-треку меняет гражданство. Причина — замужество в Дании

Российская шорт-трекистка Просвирнова объявила о переходе в сборную Дании
Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
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Софья Просвирнова
Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press
Чемпионка Европы и участница Олимпиад Софья Просвирнова теперь будет выходить на лед под флагом другой страны, под другой фамилией и в другом виде спорта.

Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку, обладательница четырех медалей чемпионата мира и участница трех Олимпийских игр (2014, 2018 и 2022) Софья Торуп (в девичестве — Просвирнова) во вторник, 4 апреля, объявила о том, что находится в процессе перехода под флаг сборной Дании.

Как Просвирнова объясняет свое решение?

«После Олимпийских игр я очень долго старалась не принимать важных решений. Все, что я осознавала, это то, что не буду выступать в следующем сезоне.

Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю, на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние девять лет. Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работы специалистов в команде и, только отчасти, моей работе и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали...

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Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в России, что в нашем с Виктором положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры.

Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании", — так спортсменка прокомментировала свой шаг на странице в соцсетях.

Стоит отметить, что прошлый соревновательный сезон Софья пропускала после неудачного выступления на Играх в Пекине. В сентябре 2022 года она вышла замуж за конькобежца из Дании Виктора Торупа.

Софья Просвирнова
Фото Global Look Press

С Россией расстались полюбовно и с пониманием ситуации

Союз конькобежцев России препятствий спортсменке чинить не стал. Его президент Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» подчеркнул: «Все просто, Софья в прошлом году вышла за датчанина, получила гражданство. Конечно, это потеря для нашей сборной. Но у меня нет никакого морального права отказывать ей. До этого она написала заявление об увольнении. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс согласования перехода, чтобы Софья смогла выступать за Данию».

Просвирнова также попрощалась с российской сборной красиво. В соцсетях она поблагодарила каждого специалиста, тренера и медицинского работника. Особенно отметила Софья своего личного тренера — Светлану Третьякову, убедившую спортсменку перейти в шорт-трек и подготовившую ее до уровня национальной команды всего за три года.

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Просвирнова отметила также постоянную поддержку Союза конькобежцев России и еще раз сказала спасибо за понимание ее ситуации со сменой гражданства.

Не остались без внимания Софьи ни фанаты шорт-трека («Ваша поддержка вдохновляет продолжать двигаться вперед и становиться лучше»), ни подруги по эстафетной команде («Я очень горжусь быть частью наших общих побед. Они навсегда останутся самыми незабываемыми»).

«Моя спортивная карьера не закончена, но пришло время перелистнуть страницу. Всех люблю и обнимаю», — подытожила Просвирнова. Теперь спортивную страницу и уже в летописи сборной Дании будет писать Софья Торуп.

Софья Просвирнова
Фото Global Look Press

Как дела в новой стране? И вернется ли Просвирнова в шорт-трек?

Пропуск соревнований в прошлом сезоне не сказался на тренировочном режиме спортсменки. Софья вместе с мужем Виктором проводила сессии как на льду, так и в тренажерном зале, а также на роллердромах и шоссе. Спонсоры, которые помогут с подготовкой, у спортивной пары также есть, так что расставание с Союзом конькобежцев России получится относительно безболезненным и в финансовом плане.

Да и помимо основной карьеры Торупы ищут пути для заработка. Вскоре после свадьбы Софья и Виктор открыли свой бизнес по обжарке кофе. Кроме того, спортивная семья регулярно обновляет обучающий видеоблог на YouTube, посвященный конькобежному спорту и катанию на коньках.

В том, что касается возвращения в большой спорт, Софья Торуп также не боится перемен. В возрасте 25 лет она решилась на переход в конькобежный спорт.

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«Сезон-2022/23 я провела в окружении невероятных людей, которые помогали, вдохновляли и поддерживали меня каждый день. В конце сезона я чувствовала себя счастливее, здоровее и сильнее, чем за последние несколько лет. Эта группа заставила меня поверить в то, что никогда не поздно начать что-то сначала, и я загорелась идеей попробовать себя в конькобежном спорте. Люблю вас, моя быстрая команда», — так Софья прокомментировала решение о смене специализации.

Успешные примеры перехода из шорт-трека в конькобежный спорт есть в том числе и в сборной России. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров ступил на большой овал и вовсе в возрасте 30 лет, но адаптировался быстро и из Пекина-2022 сумел увезти серебряную медаль в командной гонке.

Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
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