В Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков

Москвичам на данный момент выдано 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте в столице необходимо будет использовать специальный цифровой пропуск.

— Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки, — цитирует mos.ru Лысенко. — Но, несмотря на это, уже более 1,8 миллиона горожан смогли оформить пропуска, из них более 70 процентов — именно через mos.ru. Порядка 90 процентов пропусков оформляются для поездок на работу. Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 887 415 человек. Зафиксировано 117 561 летальный исход от инфекции, вылечились 438 072 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.