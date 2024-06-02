Чемпионское окно «Рейнджерс» все еще открыто. Но решить одну из ключевых проблем будет почти нереально
Последнее, что нужно делать болельщикам «Рейнджерс» после вылета от «Флориды», — это впадать в истерику и кричать: «Все пропало». Их команда отправилась за первым с 1994 года Кубком Стэнли в статусе победителя регулярки. Однако разве можно было назвать ньюйоркцев фаворитами финала «Востока»? Едва ли. Поэтому поражение от самой сбалансированной команды этого сезона, у которой практически не видно слабых мест, не должно восприниматься как сенсация или трагедия. Да, ожиданий от парней Питера Лавиолетта было много. Но только в случае с «Пантерз» Пола Мориса их было еще больше.
Сейчас будущее бродвейцев в отличие от той же «Каролины» не выглядит таким туманным. Свой чемпионский ресурс «Рейнджерс» отнюдь не израсходовали. У них по-прежнему есть многие части кубкового пазла, чтобы претендовать на кубок в течение следующей пары-тройки лет: мощное лидерское ядро, в котором большинство его частей имеют длительные контракты; элитный и по-прежнему не упершийся в собственный потолок вратарь; приемлемое четвертое звено во главе с Барклаем Гудроу; наконец-то начавший стремительно расти и оправдывать авансы Алекси Лафреньер, а также тренер, быстро адаптировавший хоккеистов к своим требованиям и сделавший с командой два шага вперед по сравнению с прошлым сезоном.
Глобально не хватает в данный момент Лавиолетту детали, которая есть в распоряжении того же Мориса, — это мощное третье звено, оказывающее огромную поддержку лидерам. Если Рословик в целом провел плей-офф на уровне, то вечно перспективный Каапо Какко и приехавший на дедлайне центр Алекс Веннберг в нем просто растворились. Чтобы решить эту проблему, имея всего 11 миллионов долларов под потолком и необходимость продлевать трех достаточно ценных ОСА (Линдгрен, Шнайдер, Какко), генеральному менеджеру «полицейских» Крису Друри придется проявить чудеса изворотливости.
Продлить Какко будет не слишком сложно — после очередного пустого года финн находится не в том положении, чтобы выкручивать руки руководству. Глядя на скромное количество свободных денег, Друри наверняка даст вингеру еще один шанс и копеечный однолетний контракт. А вот лучшего защитника-домоседа команды Райана Линдгрена обделить нельзя — тем более в случае затыка «Рейнджерс» может прижать зарплатный арбитраж в Торонто. Кажется, в лучшем случае у босса «Рейнджерс» перед открытием рынка свободных агентов будет в лучшем случае около 5 миллионов долларов после ожидаемого повышения потолка.
Ключевые задачи менеджмента предельно понятны. Уже в это межсезонье Друри нужно садиться за стол и обсуждать новый контракт с Шестеркиным, который следующим летом может выйти на рынок НСА. Ориентиром для обеих сторон должна стать восьмилетняя сделка Сорокина с «Айлендерс» с кэпхитом 8,25 миллиона долларов — дешевле этой цифры первый номер «синерубашечников» не подпишется. Нетрудно догадаться, что начиная с сезона-2025/26 его зарплата будет достаточно прилично влиять на платежку ньюйоркцев, которым к тому времени нужно будет тратиться на продление еще двух важных ОСА.
С одним из них начинать переговоры нужно уже сейчас. Речь про Алекси Лафреньера, наконец-то начавшего показывать в этом плей-офф, почему он стал первым пиком в 2020-м. Через год 22-летний нападающий получит право на арбитраж, до которого дело лучше не доводить. Как утверждают североамериканские инсайдеры, при обсуждении зарплаты он со своим агентом Оливье Фортье будет использовать в качестве аргумента контракт своего одноклассника по драфту Тима Штюцле, не ставшего брать «мостик» и сразу заключившего восьмилетнее соглашение с кэпхитом 8,35 миллиона долларов. И прогрессирующему канадцу, играющему рядом с Панариным, точно по силам подкрепить свои требования улучшенной статистикой в следующей регулярке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 3
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|2.06
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|2 : 1