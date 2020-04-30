Премьер-министр РФ Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом. И.о. премьер-министра России был назначен первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

— Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, — приводит слова Мишустина официальный сайт Президента России. — В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.

Правительство продолжит работу в штатном режиме. Я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с Вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам.

— Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с Вами, может произойти с каждым, — сказал Путин. — Я всегда об этом говорю.

Вы человек очень активный, хочу Вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены Правительства, коллеги из Администрации Президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как ни ограничивать себя в контактах, при выработке принятия решений все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного.

Но хочу Вам сказать, надеюсь, что Вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом — будете не только принимать участие в выработке этих решений. И хочу Вам сказать, без Вашего мнения, без Вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься.

Я хочу Вам пожелать выздоровления как можно быстрее. Поправляйтесь.