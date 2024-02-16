Кто из звезд фигурного катания не выступит на Спартакиаде и пропускает сезон
Валиева, Муравьева и Гуменник пропустят Спартакиаду
Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска.
Ряд спортсменов пропустит турнир по фигурному катанию. Часть из них была вынуждена сняться по состоянию здоровья.
Кто из звезд фигурного катания не выступит на Спартакиаде/пропускает сезон
- Александра Трусова. Фигуристка не планировала соревноваться в сезоне-2023/24.
- Анна Щербакова. Фигуристка пропускает сезон.
- Михаил Коляда. Спортсмен объявил о приостановке карьеры.
- Дарья Усачева. Фигуристка завершила карьеру.
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Заявлений о завершении карьеры не делали, но выступать на соревнованиях пока не планируют.
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Завершили карьеру.
- Елизавета Туктамышева. В октябре 2023 объявила о приостановке карьеры.
- Камила Алиева. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
- Алена Косторная и Георгий Куница. Не выступят из-за травмы партнерши.
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Снялись с турнира по медицинским показаниям.
- Софья Тютюнина и Матвей Грачев. Снялись с турнира по медицинским показаниям.
- Пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Снялись с турнира по медицинским показаниям.
- Петр Гуменник. Фигурист не выступит по состоянию здоровья.
- Софья Муравьева снялась с турнира по медицинским показаниям.
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация
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