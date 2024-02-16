Кто из звезд фигурного катания не выступит на Спартакиаде и пропускает сезон

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска.

Ряд спортсменов пропустит турнир по фигурному катанию. Часть из них была вынуждена сняться по состоянию здоровья.

Кто из звезд фигурного катания не выступит на Спартакиаде/пропускает сезон

Александра Трусова. Фигуристка не планировала соревноваться в сезоне-2023/24. Анна Щербакова. Фигуристка пропускает сезон. Михаил Коляда. Спортсмен объявил о приостановке карьеры. Дарья Усачева. Фигуристка завершила карьеру. Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Заявлений о завершении карьеры не делали, но выступать на соревнованиях пока не планируют. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Завершили карьеру. Елизавета Туктамышева. В октябре 2023 объявила о приостановке карьеры. Камила Алиева. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Алена Косторная и Георгий Куница. Не выступят из-за травмы партнерши. Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Снялись с турнира по медицинским показаниям. Софья Тютюнина и Матвей Грачев. Снялись с турнира по медицинским показаниям. Пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Снялись с турнира по медицинским показаниям. Петр Гуменник. Фигурист не выступит по состоянию здоровья. Софья Муравьева снялась с турнира по медицинским показаниям.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация