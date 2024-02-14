Фигуристка Муравьева снялась со Спартакиады по медицинским показателям

Фигуристка Софья Муравьева снялась с Всероссийской спартакиады сильнейших 2024, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка пропустит соревнования по медицинским показателям — она не успела набрать форму перед турниром.

17-летняя Муравьева тренируется в академии Евгения Плющенко, она является серебряным призером чемпионата России-2023/24.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.