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9 февраля, 21:51

Гуменник не попал в список участников Спартакиады из-за пневмонии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Петр Гуменник не попал в список участников Спартакиады из-за пневмонии.

«Петр Гуменник не заявлен в составе, поскольку заболел полисегментарной двусторонней пневмонией», — приводит слова источника ТАСС.

Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

В конце января 21-летний фигурист стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Он набрал за короткую и произвольную программы 300,29 балла.

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация

Источник: https://tass.ru/sport/19950275
Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Петр Гуменник
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