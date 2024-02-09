Гуменник не попал в список участников Спартакиады из-за пневмонии

Российский фигурист Петр Гуменник не попал в список участников Спартакиады из-за пневмонии.

«Петр Гуменник не заявлен в составе, поскольку заболел полисегментарной двусторонней пневмонией», — приводит слова источника ТАСС.

Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

В конце января 21-летний фигурист стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Он набрал за короткую и произвольную программы 300,29 балла.

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация