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9 февраля, 21:52

Косторная и Куница не примут участия в спартакиаде из-за травмы фигуристки

Сергей Разин
корреспондент
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что они с Георгием Куницей не примут участия в Спартакиаде сильнейших 2024 года.

«Ребята, как вы заметили , нашей пары нет в списках участников спартакиады. К сожалению, у меня произошла травма плеча, которая сильно беспокоила очень долгое время, но мы продолжали тренироваться и соревноваться. Сейчас мы решили, что будет правильно вылечить травму и пропустить соревнования для проведения операции, чтобы успеть восстановиться к сентябрю и радовать вас на соревновательном льду», — написала Косторная в своем Telegram-канале.

Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля. Соревнования по фигурному катанию состоятся в Магнитогорске на арене «Металлург».

Аделия Петросян. Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию
Алена Косторная / Георгий Куница
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