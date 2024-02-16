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16 февраля, 17:00

Призовые за Спартакиаду: сколько получат чемпионы и призеры в фигурном катании

Победители Спартакиады заработают 358 тысяч рублей
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Чемпионы России по фигурному катанию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В течение трех дней женщины, мужчины и пары представят свои короткие и произвольные программы, а танцоры — ритм и произвольные танцы.

Таким образом, будут определены призеры и победители в четырех дисциплинах фигурного катания. Победители Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов получат по 358 тысяч рублей — об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы понимаем, что важно сейчас поддержать спортсменов с точки зрения конкурентности и материально. Правительство РФ приняло решение по выплате призовых для спортсменов и тренеров. Они будут на уровне призовых за медали чемпионатов мира», — приводит ТАСС слова Матыцина.

Сумма призовых победителям соревнований с учетом налога (13%) составит 358 тысяч рублей — по аналогии с летней Спартакиадой 2022 года. Тренер чемпиона заработает 171 тысячу рублей.

Призовые за Спартакиаду: сколько получат чемпионы и призеры в фигурном катании

  • 1 место — 358 400 рублей
  • 2 место — 179 200 рублей
  • 3 место — 107 500 рублей

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
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