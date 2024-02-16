Призовые за Спартакиаду: сколько получат чемпионы и призеры в фигурном катании
Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады стартует в пятницу, 16 февраля на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В течение трех дней женщины, мужчины и пары представят свои короткие и произвольные программы, а танцоры — ритм и произвольные танцы.
Таким образом, будут определены призеры и победители в четырех дисциплинах фигурного катания. Победители Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов получат по 358 тысяч рублей — об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Мы понимаем, что важно сейчас поддержать спортсменов с точки зрения конкурентности и материально. Правительство РФ приняло решение по выплате призовых для спортсменов и тренеров. Они будут на уровне призовых за медали чемпионатов мира», — приводит ТАСС слова Матыцина.
Сумма призовых победителям соревнований с учетом налога (13%) составит 358 тысяч рублей — по аналогии с летней Спартакиадой 2022 года. Тренер чемпиона заработает 171 тысячу рублей.
Призовые за Спартакиаду: сколько получат чемпионы и призеры в фигурном катании
- 1 место — 358 400 рублей
- 2 место — 179 200 рублей
- 3 место — 107 500 рублей
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация