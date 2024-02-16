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16 февраля, 13:45

Турнир мужчин в фигурном катании на Спартакиаде: смотреть трансляцию короткой программы

Мужчины выступят с короткими программами на Спартакиаде 16 февраля в 14:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Первый соревновательный день продолжат мужчины, которые представят свои короткие программы. Начало — 14.45 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала. Начало эфира — 14.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

Порядок выступлений мужчин в короткой программе

Первая разминка

1. Александр Лебедев (Белоруссия)

2. Марк Кондратюк

3. Александр Самарин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Самсонов

6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Владислав Дикиджи

9. Роман Савосин

10. Матвей Ветлугин

11. Макар Игнатов

12. Андрей Мозалев

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
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