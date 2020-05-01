Коронавирус в России: главное на утро 1 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

— Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что заболел коронавирусом. Премьер предложил президенту назначить и. о. главы кабмина своего первого заместителя Андрея Белоусова.

— Жители Ростовской области с 1 мая обязаны носить маски или респираторы в общественных местах.

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков продлил режим самоизоляции в республике до улучшения эпидемиологической обстановки, он обязал жителей использовать маски в общественных местах.

— Использование защитных масок в общественных местах, а также на улице станет обязательным для жителей Коми с 1 мая в рамках противодействия распространению коронавируса.

— Проезд ко всем рекреационным объектам перекроют в Сочи на майские праздники, чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса.

— Минздрав подготовил временный порядок организации работ по заготовке донорской крови в условиях коронавируса, среди нововведений — рекомендация воздержаться от донации людям старше 60 лет.