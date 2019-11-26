Какие международные соревнования может потерять Россия
Среди возможных санкций против российского спорта, озвученных ВАДА, запрет принимать в течение ближайших четырех лет крупные международные соревнования. Те турниры, которые уже запланированы, по возможности должны быть перенесены в другие страны. Какие же соревнования оказались под угрозой?
Крупные международные турниры в России в ближайшие годы
|
Год
|
Вид спорта
|
Турнир
|
Город
|
Федерация
|
2020
|
Санный спорт
|
Чемпионат мира
|
Сочи
|
FIL
|
2020
|
Футбол
|
Чемпионат Европы *
|
Санкт-Петербург
|
УЕФА
|
2020
|
Хоккей с мячом
|
Чемпионат мира
|
Иркутск, Шелехов
|
FIB
|
2021
|
Футбол
|
Финал Лиги чемпионов
|
Санкт-Петербург
|
УЕФА
|
2021
|
Борьба
|
Чемпионат мира
|
Уфа
|
UWW
|
2021
|
Пляжный футбол
|
Чемпионат мира
|
Москва
|
ФИФА
|
2022
|
Плавание
|
Чемпионат мира на короткой воде
|
Казань
|
ФИНА
|
2022
|
Волейбол
|
Мужской чемпионат мира
|
10 городов
|
ФИВБ
|
2022
|
Борьба
|
Чемпионат мира
|
Красноярск
|
UWW
|
2023
|
Хоккей
|
Чемпионат мира
|
Санкт-Петербург
|
ИИХФ
|
2023
|
|
Летняя Универсиада
|
Екатеринбург
|
FISU
|
2024
|
|
Всемирные игры любителей
|
Нижний Новгород
|
ТАФИСА
|
2025
|
Водные виды
|
Чемпионат мира
|
Казань
|
ФИНА
* Только четыре матча
Также в России на регулярной основе проводятся мужской и женской турниры по теннису в Москве и Санкт-Петербурге, этап «Гран-при» по фигурному катанию, этапы мужской и женской Лиги наций по волейболу, «Гран-при» по вольной и греко-римской борьбе, этапы Кубка мира по плаванию на короткой воде, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие соревнования.