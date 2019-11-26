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Какие международные соревнования может потерять Россия

13:00
Какие старты примет Россия в ближайшее время. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Какие старты примет Россия в ближайшее время. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Среди возможных санкций против российского спорта, озвученных ВАДА, запрет принимать в течение ближайших четырех лет крупные международные соревнования. Те турниры, которые уже запланированы, по возможности должны быть перенесены в другие страны. Какие же соревнования оказались под угрозой?

Крупные международные турниры в России в ближайшие годы

Год

Вид спорта

Турнир

Город

Федерация

2020

Санный спорт

Чемпионат мира

Сочи

FIL

2020

Футбол

Чемпионат Европы *

Санкт-Петербург

УЕФА

2020

Хоккей с мячом

Чемпионат мира

Иркутск, Шелехов

FIB

2021

Футбол

Финал Лиги чемпионов

Санкт-Петербург

УЕФА

2021

Борьба

Чемпионат мира

Уфа

UWW

2021

Пляжный футбол

Чемпионат мира

Москва

ФИФА

2022

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде

Казань

ФИНА

2022

Волейбол

Мужской чемпионат мира

10 городов

ФИВБ

2022

Борьба

Чемпионат мира

Красноярск

UWW

2023

Хоккей

Чемпионат мира

Санкт-Петербург

ИИХФ

2023

Летняя Универсиада

Екатеринбург

FISU

2024

Всемирные игры любителей

Нижний Новгород

ТАФИСА

2025

Водные виды

Чемпионат мира

Казань

ФИНА

* Только четыре матча

Также в России на регулярной основе проводятся мужской и женской турниры по теннису в Москве и Санкт-Петербурге, этап «Гран-при» по фигурному катанию, этапы мужской и женской Лиги наций по волейболу, «Гран-при» по вольной и греко-римской борьбе, этапы Кубка мира по плаванию на короткой воде, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие соревнования.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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