Какие международные соревнования может потерять Россия

Среди возможных санкций против российского спорта, озвученных ВАДА, запрет принимать в течение ближайших четырех лет крупные международные соревнования. Те турниры, которые уже запланированы, по возможности должны быть перенесены в другие страны. Какие же соревнования оказались под угрозой?

Крупные международные турниры в России в ближайшие годы

Год Вид спорта Турнир Город Федерация 2020 Санный спорт Чемпионат мира Сочи FIL 2020 Футбол Чемпионат Европы * Санкт-Петербург УЕФА 2020 Хоккей с мячом Чемпионат мира Иркутск, Шелехов FIB 2021 Футбол Финал Лиги чемпионов Санкт-Петербург УЕФА 2021 Борьба Чемпионат мира Уфа UWW 2021 Пляжный футбол Чемпионат мира Москва ФИФА 2022 Плавание Чемпионат мира на короткой воде Казань ФИНА 2022 Волейбол Мужской чемпионат мира 10 городов ФИВБ 2022 Борьба Чемпионат мира Красноярск UWW 2023 Хоккей Чемпионат мира Санкт-Петербург ИИХФ 2023 Летняя Универсиада Екатеринбург FISU 2024 Всемирные игры любителей Нижний Новгород ТАФИСА 2025 Водные виды Чемпионат мира Казань ФИНА

* Только четыре матча

Также в России на регулярной основе проводятся мужской и женской турниры по теннису в Москве и Санкт-Петербурге, этап «Гран-при» по фигурному катанию, этапы мужской и женской Лиги наций по волейболу, «Гран-при» по вольной и греко-римской борьбе, этапы Кубка мира по плаванию на короткой воде, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и другие соревнования.