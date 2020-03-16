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Евросоюз на 30 дней запретил въезд в страны Шенгенской зоны. Это не коснется неотложных поездок

18:48
Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней. Фото https://twitter.com/EU_Commission.
Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней. Фото https://twitter.com/EU_Commission.
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Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Рекомендуется ввести ограничение на «несущественные» поездки на 30 дней. На приграничных автодорогах ЕС предлагается создать скоростные «зеленые полосы движения» для грузового транспорта, чтобы обеспечить работу секторов экономики.

Это значит в том числе невозможность провести ряд спортивных матчей и турниров. Например, футбольный товарищеский матч между Швецией и Россией (28 марта).

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах

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