Евросоюз на 30 дней запретил въезд в страны Шенгенской зоны. Это не коснется неотложных поездок

Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1?Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2?Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

Рекомендуется ввести ограничение на «несущественные» поездки на 30 дней. На приграничных автодорогах ЕС предлагается создать скоростные «зеленые полосы движения» для грузового транспорта, чтобы обеспечить работу секторов экономики.

Это значит в том числе невозможность провести ряд спортивных матчей и турниров. Например, футбольный товарищеский матч между Швецией и Россией (28 марта).

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах

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