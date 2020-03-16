Евросоюз на 30 дней запретил въезд в страны Шенгенской зоны. Это не коснется неотложных поездок
Европейский союз вводит временные ограничения на поездки в Шенгенскую зону сроком на 30 дней из-за ситуации с коронавирусом, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020
1?Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity
2?Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0
Рекомендуется ввести ограничение на «несущественные» поездки на 30 дней. На приграничных автодорогах ЕС предлагается создать скоростные «зеленые полосы движения» для грузового транспорта, чтобы обеспечить работу секторов экономики.
Это значит в том числе невозможность провести ряд спортивных матчей и турниров. Например, футбольный товарищеский матч между Швецией и Россией (28 марта).
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах
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