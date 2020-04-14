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Число умерших от коронавируса по всему миру превысило 120 тысяч

15:01
Число умерших от коронавируса превысило 120 тысяч. Фото Reuters
Число умерших от коронавируса превысило 120 тысяч. Фото Reuters

От коронавируса по всему миру скончались уже более 120 тысяч человек. По данным Worldmeters, на день 14 апреля насчитывается 120 600 жертв болезни.

Больше всего человек скончалось в США — 23 644. Также серьезно пострадали Италия (20 465 погибших), Испания (18 056), Франция (14 967) и Великобритания (11 329).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 170 летальных исходов.

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