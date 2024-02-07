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Зимняя Олимпиада

7 февраля, 18:18

Фетисов: «Во время Олимпиады я ходил счастливым по улицам Сочи. Праздник, который никто не сможет повторить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями об организации Олимпиады в Сочи-2014.

«Олимпиадой в Сочи я начал заниматься еще в 2005 году, — сказал Фетисов «СЭ». — Когда я был руководителем российского спорта, это была моя ответственность. Все началось задолго до дня празднования. Была проведена огромная работа по возможности получения практически нереального права проведения. Президент дал установку добиться результата. Мы облетели весь мир, наладили контакт. С поддержкой президента в Гватемале получили право на проведение. Еще раз — это казалось нереальным! Я тогда обещал членам МОК, что будет самая крутая Олимпиада, которую будет невозможно повторить с точки зрения организации и просто по-человечески. Я ходил счастливым во время Олимпиады по улицам Сочи, по Красной Поляне, по Олимпийской деревне. Это праздник, который никто не сможет повторить!»

Нераскрывшееся кольцо во&nbsp;время церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в&nbsp;Сочи. Почему не раскрылось кольцо и как поменяли сценарий зажжения олимпийского огня. Тайны церемонии открытия Сочи-2014

Фетисов также считает, что с Олимпиадой в Сочи могут сравниться только Игры в Калгари-1988.

«Был на многих Олимпиадах в разных амплуа. Игры в Сочи могу сравнить только с Калгари, где тоже была особая атмосфера. Но в одном городе. У нас же вся страна смогла создать атмосферу гостеприимства. Мы видели, есть с чем сравнивать», — добавил Фетисов.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.

Олимпиада
Сочи-2014
Вячеслав Фетисов
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