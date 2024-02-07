Матыцин назвал Сочи бриллиантом в короне российского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры 2014 года сформировали нематериальное наследие в виде профессиональных людей.

«В Сочи, я думаю, помимо материального наследия, помимо большого количества десятков объектов реконструированных, помимо транспортной логистики сформировали очень мощное нематериальное наследие — это люди, это профессионалы, команды, которые после Сочи работали практически везде, и не только в России, и помогали нашим дружественным странам реализовывать многие международные проекты», — приводит РИА «Новости» слова министра.

В среду исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпиады-2014 в Сочи.

«Я считаю, что Сочи — это бриллиант в короне российского спорта, и этот бриллиант сияет благодаря людям», — сказал Матыцин.

Сочи принял XXII зимние Олимпийские игры.