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Зимняя Олимпиада

7 февраля, 15:44

Матыцин назвал Сочи бриллиантом в короне российского спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры 2014 года сформировали нематериальное наследие в виде профессиональных людей.

Нераскрывшееся кольцо во&nbsp;время церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в&nbsp;Сочи. Почему не раскрылось кольцо и как поменяли сценарий зажжения олимпийского огня. Тайны церемонии открытия Сочи-2014

«В Сочи, я думаю, помимо материального наследия, помимо большого количества десятков объектов реконструированных, помимо транспортной логистики сформировали очень мощное нематериальное наследие — это люди, это профессионалы, команды, которые после Сочи работали практически везде, и не только в России, и помогали нашим дружественным странам реализовывать многие международные проекты», — приводит РИА «Новости» слова министра.

В среду исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпиады-2014 в Сочи.

«Я считаю, что Сочи — это бриллиант в короне российского спорта, и этот бриллиант сияет благодаря людям», — сказал Матыцин.

Сочи принял XXII зимние Олимпийские игры.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240207/olimpiada-1925953612.html
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