Фаткулина призналась, что расстроена своими результатами на Играх в Сочи

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась воспоминаниями о своем выступлении на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Я до сих пор немножко расстроена как из-за четвертого места в забеге на 1000 м, так и из-за того, что не смогла выиграть пятисотметровку. Сначала была надежда, что стану первой, но после меня бежала еще сильная пара — кореянка с голландкой. Я все равно испытала восторг от этой серебряной медали, но потом пришло осознание того, что была в шаге от долгожданного золота, и немножко расстроилась», — приводит слова Фаткулина Metaratings.ru.

На пятисотметровке Фаткулина заняла второе место, уступив только представительнице Южной Кореи Ли Сан Хва, которая установила два олимпийских рекорда на этой дистанции на Играх в Сочи. Сама Фаткулина по сумме двух забегов установила рекорд России. На дистанции 1000 м российская конькобежка показала четвертый результат, проиграв ставшей третьей Маргот Бур из Нидерландов 0,18 секунды.