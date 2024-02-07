Путин отметил богатейшее наследие Олимпийских игр в Сочи

Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 10-летию проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр.

Ровно десять лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи прошла церемония открытия зимней Олимпиады.

«Поздравляю вас с 10-летием этого яркого, незабываемого события. Всей страной мы тщательно готовились к этим грандиозным спортивным мероприятиям. В красивом, гостеприимном Сочи были построены уникальные спортивные объекты, создана современная транспортная, курортная, досуговая инфраструктура», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он также отметил, что Олимпийские и Паралимпийские зимние игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа.

«Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды», — добавил президент РФ.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.