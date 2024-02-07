Чернышенко рассказал, что был впечатлен лыжной гонкой на 50 км на Олимпиаде 2014 года

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, какие события произвели на него наибольшее впечатление на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Безусловно, одно из самых ярких воспоминаний связано с победой заявки Сочи, которую мы очень тщательно готовили. Другое незабываемое воспоминание — это церемония открытия Олимпийских игр, мы сами себе поставили задачу сделать ее лучшей. До Сочи уже были блестящие церемонии, например, на Играх в Лондоне в 2012 году, и нам было на кого равняться. При этом мы верили, что сможем сделать еще технологичнее и ярче, и хотели показать Россию болельщикам всего мира такой, какой знаем ее мы сами — открытой и гостеприимной. Если говорить непосредственно о соревнованиях, то лично меня больше всего впечатлила гонка на 50 километров, где наши лыжники заняли весь пьедестал — до сих пор испытываю невероятное чувство гордости за российских спортсменов», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия выиграла медальный зачет, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.

Чернышенко возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи. Он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в организацию подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года.