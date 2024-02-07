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Зимняя Олимпиада

Сегодня, 08:35

Один из организаторов церемонии открытия Игр в Сочи-2014 — о талисманах: «Австралийцы держат в секрете, как управлять маскотами»

Александр Кружков
Обозреватель
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Борислав Володин, в 2014-м занимавший должность заместителя генерального директора Агентства по проведению церемоний, в интервью «СЭ» рассказал о судьбе олимпийских талисманов Сочи.

— Константину Эрнсту принадлежит блестящая идея, которой изначально не было в сценарии. В разгар подготовки к закрытию Игр вдруг произнес: «Мишка, задувая олимпийский огонь, должен заплакать». Эдакий привет Олимпиаде-1980. Но возникла проблема.

— Какая же?

— Производитель сочинских талисманов — австралийская компания, которая специализируется на выпуске таких фигур для кино и развлекательных парков. Леопард, Мишка и Зайка стоят на электромобиле, внутри которого по два человека. Тот, кто отвечает за движения маскота, и водитель.

Но система управления довольно сложная, все запрограммировано. Австралийцы не предусмотрели, что Мишка будет плакать. Инженеры, которые входили в нашу команду, каким-то чудом смогли выжать из него слезу. До последнего не было уверенности, что удастся. Вопрос решился дня за четыре до церемонии закрытия.

Нераскрывшееся кольцо во&nbsp;время церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в&nbsp;Сочи. Почему не раскрылось кольцо и как поменяли сценарий зажжения олимпийского огня. Тайны церемонии открытия Сочи-2014

— Получилось трогательно.

— Еще как! Пронзительная музыка Эдуарда Артемьева, на экране советский олимпийский Мишка, наш задувает факел, катится слезинка...

— Занавес.

— К сожалению, когда Олимпиада закончилась, из наших талисманов, образно говоря, вынули душу. Осталась лишь оболочка, которую никак не «оживить». Попытки были, но нереально.

— Почему?

— Австралийцы держат в строжайшем секрете, как управлять маскотами. Права на программное обеспечение оставили у себя.

Олимпиада
Сочи-2014
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