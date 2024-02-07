Чернышенко считает, что западные политики не простили России успеха Олимпийских игр в Сочи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему изменилось отношение международного сообщества к спортивным успехами России.

«России никогда не прощают успеха, Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом. Все — и спортсмены, и члены Международного олимпийского комитета — говорили о высочайшем уровне ее подготовки и проведения. Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к ее спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

По его мнению, спорт на Западе сдает позиции с точки зрения своих базовых ценностей.

«К сожалению, на Западе спорт тесно переплетается с политикой и сдает позиции с точки зрения своих базовых ценностей — честной спортивной борьбы и отсутствия дискриминации. Россия же выступает за справедливый спорт и поэтому проводит соревнования новых открытых форматов, — отметил вице-премьер.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия выиграла медальный зачет, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.

Чернышенко возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи. Он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в организацию подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года.