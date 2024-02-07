Леонова: «Россия вложила душу в организацию Олимпиады в Сочи»

Бывшая фигуристка Алена Леонова рассказала, с какими чувствами вспоминает Олимпиаду в Сочи.

«Я посещала некоторые соревнования в качестве зрителя. Было очень классно, я это вспоминаю с большой теплотой. Россия проводит все турниры на высшем уровне, так было и тогда. Все было организовано просто великолепно! Чувствовалось, что мы вложили в это душу. Если говорить о спортивных результатах, то с теплотой вспоминаются первые места в парном фигурном катании. Волосожар и Траньков, а также Столбова и Климов так и остаются для меня главными лицами в парном катании, хотя уже не выступают. Также была очень красивая победа Аделины Сотниковой, это было знаменательно для российского женского фигурного катания», — приводит «РБ Спорт» слова Леоновой.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. В соревнованиях фигуристов россияне завоевали 5 медалей (3 золота, 1 серебро и 1 бронзу).