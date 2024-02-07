Чепчугов: «Уверен, что в будущем Россия снова проведет Олимпиаду»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об изменениях, которые произошли в мире после Олимпиады в Сочи.

«Прошло десять лет. Теперь спортивный и политический мир находится вне времени. Двадцать первый век говорит нам о перерождении наших стран и государств. Но я верю и всегда буду верить в лучшее. Уверен, что тьма не покорила человечество. Я думаю, что наша страна еще проведет Олимпиаду в будущем благодаря желанию людей сохранить любовь на планете. В этом нет никаких сомнений», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.