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Зимняя Олимпиада

8 февраля, 07:13

Мирошников: «После Сочи никто не проводил Олимпиаду на таком уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолий Мирошников высказался об Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Меня переполняют эмоции, что прошло 10 лет, а как будто Игры только на прошлой неделе начались. Конечно, в 2014-м нас больше всего тревожило, как выступит команда, спортсмены. Потому что если Олимпиада домашняя, то на ребят накладывается огромное бремя ответственности, поскольку на тебя смотрит вся страна. Но я был очень рад после общения с тренерами и спортсменами, побывавшими на разных Играх, услышать, что это была лучшая Олимпиада. После Сочи никто не проводил турнир на таком уровне: сервис для команд и обстановка уступают тому, что было у нас. Все приезжают недовольные именно организацией в других странах», — приводит слова Мирошникова RT.

Зимние Игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года.

Источник: RT
Олимпиада
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