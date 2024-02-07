Цупер вспомнила о победе на Олимпиаде в Сочи

Олимпийская чемпионка 2014 года в лыжной акробатике Алла Цупер вспомнила о победе на Олимпиаде в Сочи.

«Во-первых, хочу выразить благодарность за приглашение Олимпийскому комитету России и Министерству спорта страны. Здорово спустя десять лет снова оказаться в Сочи. Об этом городе остались самые лучшие воспоминания. Я рада, что после высадки деревьев на Аллее Дружбы тут останется частичка Беларуси. Золотая медаль Олимпиады — мое главное воспоминание о тех Играх. Они были уже пятыми по счету для меня. На предыдущих мне не удавалось достичь хорошего результата, но в Сочи все сложилось удачно. Это самые яркие воспоминания в моей жизни. Чтобы популяризовать данный вид спорта в России и Белоруссии, возможно, следует проводить большее количество соревнований. Сдвиги в этом направлении уже заметны: в России проводить состязания по фристайлу стали чаще, этот вид спорта заметили. Более того, в вашей стране есть олимпийские призеры, и, думаю, в будущем их будет только больше», — приводит слова Цупер RT.