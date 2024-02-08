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Зимняя Олимпиада

8 февраля, 07:46

Легков: «Самая лучшая Олимпиада была в Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что в Сочи в 2014 году была самая лучшая Олимпиада.

«Самая лучшая Олимпиада была в Сочи. Все было очень хорошо организованно. Самое яркое воспоминание — закрытие Олимпийских игр, потому что награждали трех российских спортсменов, был президент России. Все это видели 50 тысяч человек на стадионе. Потрясающая была картина перед глазами. Все пролетело, как один день. Таких ярких эмоций я нигде не испытывал», — цитирует «РБ Спорт» Легкова.

Ровно 10 лет назад в Сочи состоялась церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр. На Играх-2014 Легков завоевал золотую медаль в марафоне на 50 км свободным стилем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-legkov-takih-yarkih-e-motsij-kak-na-olimpiade-v-sochi-ya-nigde-ne-ispy-ty-val/
Олимпиада
Александр Легков
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