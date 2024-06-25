Джон Купер будет главным тренером сборной Канады на Олимпиаде

Главный тренер «Тампы» Джон Купер будет возглавлять сборную Канады на турнире четырех наций 2025 года и Олимпиаде 2026 года.

Об этом объявила Канадская хоккейная ассоциация.

56-летний специалист возглавляет «Тампу» с 2013 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Стэнли.

В 2017 году Купер уже возглавлял сборную Канады. Тогда национальная команда под его руководством завоевала серебряные медали на чемпионате мира в Германии и Франции.