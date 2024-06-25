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Сегодня, 21:23

Джон Купер будет главным тренером сборной Канады на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер будет возглавлять сборную Канады на турнире четырех наций 2025 года и Олимпиаде 2026 года.

Об этом объявила Канадская хоккейная ассоциация.

56-летний специалист возглавляет «Тампу» с 2013 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Стэнли.

В 2017 году Купер уже возглавлял сборную Канады. Тогда национальная команда под его руководством завоевала серебряные медали на чемпионате мира в Германии и Франции.

Хоккей
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Джон Купер
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