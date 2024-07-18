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Губерниев: «У сборной России остаются шансы на участие в Олимпиаде-2026»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что у сборной России остаются шансы сыграть на Олимпийских играх 2026 года.

«50 на 50, либо мы участвуем, либо нет. Это как вероятность того, что Сергей Федотов (комментатор. — Прим. «СЭ») встретит динозавра на улицах Москвы — либо встретит, либо нет. Поэтому шансы остаются», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Источник: РБ Спорт
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Дмитрий Губерниев
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