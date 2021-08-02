«Фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма». На Западе реагируют на олимпийский дебют трансгендера

Европейские журналисты, активисты и болельщики неожиданно восприняли дебют Хаббард.

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард дебютировала в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Напомним, что ранее она была Гэвином Хаббардом, но в 2012 году решила сменить пол на женский.

В первой попытке в рывке она заказала вес 120 кг, но не справилась с ним. Следующие попытки тоже успехом не закончились: две неудачи подряд с весом 125 кг. В итоге Хаббард выбыла из турнира.

После провала Хаббард большая часть зрителей покинула зал. Видимо, они все переместились в соцсети, присоединившись там к другим зрителям скандального дебюта.

Сексистский уклон

Один из первых скандалов, всплывших в соцсетях после выхода 43-летней спортсменки — это блокировки и удаление комментариев со стороны известного телевещателя BBC в Twitter.

«BBC блокирует всех, кто оспаривает их твиты о Лорел Хаббард, обвиняя их в «хейте».

Женщины, отстаивающие свои права и неизменность пола, не вызывают хейта. Это BBC пропагандирует ужасный сексистский уклон.

Государственная телекомпания угрожает женщинам — позор вам!».

BBC is blocking anyone contesting its tweets on Laurel Hubbard, accusing them of «hate'



Women standing up for their rights and immutability of sex is not hateful. It's the BBC which is propagating awful sexist bias



A publicly-funded broadcaster threatening women — shame on you! — Bella Wallersteiner (@BellaWallerstei) August 2, 2021

Учитывая европейскую толерантность, ожидалось, что слов поддержки в сторону Хаббард из западных стан будет куда больше. Но чаще можно было увидеть мнение, что включение женщин-трансгендеров — это совсем не история про равенство.

«Спорт построен на правилах справедливости и безопасности. Этим правилам должен следовать ВСЕ.

Включение женщин-трансгендеров в женский спорт — это не равенство, а особое отношение.

Я бы чествовала Лорел Хаббард в #olympics, если бы она соревновались в мужской категории».

Sport is built on rules for fairness & safety. EVERYONE is supposed to follow these rules.



Including trans women in women's sport is not about equality, it is special treatment.



I would be celebrating Laurel Hubbard at the #olympics if they were competing in the male category. pic.twitter.com/1hvlLaCPqM — Sall Grover (@salltweets) August 2, 2021

«Выступление Лорел Хаббард — опасный прецедент, массовая пощечина всем женщинам и честному спорту, а также обвинительный акт Олимпийских игр и новозеландского спорта. Это все».

Laurel Hubbard competing shortly is a dangerous precedent, a massive slap to the face of all women and fair sport, and an indictment of the Olympics and New Zealand sport. That is all. — Ewan MacKenna (@EwanMacKenna) August 2, 2021

Британская журналистка Джулия Хартли-Брюэр, например, с иронией написала, что ждет Олимпиаду 2024 года, чтобы увидеть «посредственный» мужской спринт на 100 метров.

«Лорел Хаббард была первой трансгендерной спортсменкой, выступившей на Олимпийских играх. Это только начало.

Очень с нетерпением жду Олимпиады 2024 года, когда мы сможем увидеть мужской спринт на 100 метров и посредственный мужской спринт на 100 метров*.

*Ранее известный как женский спринт на 100 м».

Laurel Hubbard was the first transgender athlete to compete at the Olympics. This is just the start.



Really looking forward to the 2024 Olympics when we'll get to watch the Men's 100m sprint and the Mediocre Men's 100m sprint*.



* Previously known as the Women's 100m sprint — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) August 2, 2021

Знаменосец трансгендерных спортсменов

Однако есть и более толерантное мнение.

«Лорел Хаббард соревнуется по существующим правилам.

Если вам не нравятся эти правила, вы должны обосновать это, не направляя ненависть на человека, который их соблюдает.

Мисгендеринг / фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма, и вы должны прекратить это».

Laurel Hubbard is competing within the rules as they stand.



If you don't like those rules, you should make that case without directing hate at a person who is complying with them.



Misgendering/bigoted abuse of a human being makes you a piece of shit and you should stop that. — Max Morgan ????????? (@SpillerOfTea) August 2, 2021

«Что ж, похоже, что у Лорел Хаббард было преимущество: выбыла после трех неудач. Если бы она выиграла, то было бы полно неоспоримых выводов о том, как трансгендерные люди разрушают Олимпиаду и спорт в целом».

Pues s? que parece que ten?a ventaja Laurel Hubbard: eliminada tras fallar tres veces. Si hubiera ganado estar?a todo lleno de conclusiones incontestables sobre c?mo las personas trans destruyen los Juegos Ol?mpicos y los deportes en general. pic.twitter.com/IodQIXIt66 — Eduardo Rubi?o ???? (@EduardoFRub) August 2, 2021

Хаббард нечасто говорила о смене пола, но в 2017 году во время интервью дала понять, что не считает себя знаменосцем трансгендерных спортсменов.

«Это не моя роль и не моя цель — изменить мнение людей. Я надеюсь, что они поддержат меня, но не я заставляю их делать это», — сказала она.

Она провалила свой дебют, но ушла из зала чуть улыбнувшись и сказав в камеру: «Спасибо».