Первый тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард выступила на Олимпиаде в Токио с нулем

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард закончила свое выступление на Играх в Токио с баранкой.

В первой попытке в рывке она заказала вес 120 кг и не справилась с ним. Затем последовали две неудачные попытки с весом 125 кг.

Отметим, что 43-летняя Хаббард самая возрастная участница-тяжелоатлетка на Олимпиаде в Токио и выступает за Новую Зеландию.

Первый спортсмен-трансгендер дебютировал на Олимпиаде в Токио