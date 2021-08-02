Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тяжелая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тяжелая атлетика

Первый тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард выступила на Олимпиаде в Токио с нулем

14:54
Лорелл Хаббард. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лорелл Хаббард. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард закончила свое выступление на Играх в Токио с баранкой.

В первой попытке в рывке она заказала вес 120 кг и не справилась с ним. Затем последовали две неудачные попытки с весом 125 кг.

Отметим, что 43-летняя Хаббард самая возрастная участница-тяжелоатлетка на Олимпиаде в Токио и выступает за Новую Зеландию.

Первый спортсмен-трансгендер дебютировал на Олимпиаде в Токио

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
России не хватило партии, чтобы попасть на Доминикану в плей-офф Олимпиады. Вместо этого — могучая Бразилия
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
16
Офсайд