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Китайская тяжелоатлетка Ван Жую выиграла золото Олимпиады в Токио

11:35

Китайская тяжелоатлетка Ван Жую выиграла золото Олимпийских игр в Токио в категории до 87 кг. Ее результат по сумме двух упражнений 270 кг.

Второй стала Тамара Салазар Арсе из Эквадора. Замкнула тройку Крисмери Сантана Пегуэро из Доминиканской Республики.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 87 кг

Финал (группа А)

1. Ван Жую (Китай) — 270

2. Тамара Салазар Арсе (Эквадор) — 263

3. Крисмери Сантана Пегуэро (Доминиканская Республика) — 256

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