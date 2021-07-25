Китайский штангист завоевал золото в весе до 61 кг на Олимпиаде в Токио

Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото в весовой категории до 61 кг на Олимпиаде в Токио. Он показал результат — 313 кг (141 кг в рывке и 172 в толчке).

Вторым стал Эко Юли Ираван из Индонезии (302 кг), третьим — Игорь Сон из Казахстана (294 кг).

Ли Фабин установил мировой рекорд в рывке и сумме двоеборья. Прошлый рекорд в сумме принадлежал Эко Юли Иравану (317 кг).

Олимпийские игры. Токио (Япония). Тяжелая атлетика

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Финал (группа А)

1. Ли Фабин (Китай) — 313

2. Эко Ираван (Индонезия) — 302

3. Игорь Сон (Казахстан) — 294