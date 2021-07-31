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Тяжелоатлет Эльбах принес Катару первую золотую медаль за все время участия страны в Олимпийских играх

15:58
Фарес Эльбах. Фото Reuters
Фарес Эльбах. Фото Reuters
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Тяжелоатлет Фарес Эльбах стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 96 кг на Олимпиаде в Токио.

23-летний спортсмен стал первым представителем Катара, которому удалось выиграть золото за все время участия страны в Олимпиадах.

Второе место занял венесуэлец Кейдомар Вальенилья, третьим стал Антон Плесной, представляющий Грузию.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 96 кг

Финал (группа А)

1. Фарес Эльбах (Катар) — 402 ОР (177 + 225 ОР)

2. Кейдомар Вальенилья (Венесуэла) — 387 (177 + 210)

3. Антон Плесной (Грузия) — 387 (177 + 210)

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Иван Торопцев все материалы автора

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