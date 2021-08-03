Первый тяжелоатлет-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард планирует завершить карьеру

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард может завершить карьеру, сообщает Reuters. Она также рассказала изданию о том, насколько важным было ее выступление на Олимпиаде в Токио.

2 августа Хаббард провалила три попытки в рывке и выбыла из борьбы за медаль.

«Не думаю, что мое участие в Олимпиаде следует считать историческим.

По мере того, как мы переходим в новый и более понимающий мир, люди начинают осознавать, что такие как я — просто люди. Мы обычные люди, и поэтому надеюсь, что просто быть на Олимпиаде уже достаточно. Все, чего я когда-либо хотела, это чтобы меня считали спортсменкой.

Считаю ли себя образцом для подражания для трансгендеров? Вовсе нет. В сообществе трансгендеров больше различий, чем чего-то общего. Каждый человек индивидуален и живет разной жизнью в разных обстоятельствах. Не уверена, что образец для подражания — это то, к чему я стремилась. Надеюсь, что, находясь здесь, смогла воодушевить кого-нибудь.

Надеюсь, что люди, которые переживают какие-либо трудности в жизни, увидят, что в мире есть возможности жить по-настоящему», — приводит слова Хаббард Reuters.

В Токио 43-летняя спортсменка выступала за сборную Новой Зеландии.