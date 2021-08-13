Агапитов оценил справедливость участия трансгендеров в соревнованиях по тяжелой атлетике

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов высказался об участии трансгендеров в соревнованиях по тяжелой атлетике на примере новозеландки Лорел Хаббард, которая участвовала в Олимпийских играх в Токио.

«Каждый сам решает, кем ему быть — мужчиной или женщиной. На этот вопрос надо смотреть с профессиональной точки зрения, включать логику. За всю историю существования женской тяжелой атлетики не было ни одной спортсменки, которая бы в возрасте 43 лет смогла выступить даже на континентальном чемпионате. И такого уже не будет никогда, в возрасте 43 лет ни один человек в тяжелой атлетике не способен конкурировать с молодыми спортсменами. Возникает вопрос: как тогда этот спортсмен стал конкурентоспособным? Отвечая на него, мы не обнаружим ни уникальной методики тренировок, ни проснувшегося вдруг таланта. Вывод о том, что позволяет этому человеку быть конкурентоспособным, можно сделать сами», — приводит ТАСС слова Агапитова.

43-летняя Хаббард выступила на Олимпиаде в Токио и не смогла выполнить ни одной попытки. До смены пола в 2012 году она выступала в мужских соревнованиях под именем Гэвин.