Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» участие трансгендера в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

«Это запредельный уровень идиотизма, цинизма. Изначально любой мужчина сильнее женщины. Если он себе отрезал яйца, это не значит, что он стал слабее, поэтому допускать таких до соревнований — не просто бред, это издевательство над женщинами! Все эти переделанные недолюди пускай соревнуются с друг другом. Совершенно непонятно, зачем таких берут на соревнования. Это проявление максимального идиотизма!» — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Также экс-президент «Спартака» добавил, что таких спортсменов нельзя допускать даже до Паралимпийских игр.

«Надо таких всех собрать, пускай они между собой соревнуются, и не позорят соревнования. Таких Франкенштейнов непонятно кто приглашает. Я считаю, что их даже нельзя допускать до Паралимпийских игр, эти черти не должны быть в спорте», — добавил Червиченко.

43-летняя тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 килограммов, квалифицировалась на Олимпийские игры как женщина трансгендер. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард.