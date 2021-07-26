Представительница Филиппин выиграла олимпийское золото по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг

Спортсменка из Филиппин Хилидин Диас стала победительницей соревнований по тяжелой атлетике. Она взяла золото в весовой категории до 55 кг.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 55 кг

Финал (группа А)

1. Хилидин Диас (Филиппины) — 224 ОР (97 + 127 ОР)

2. Ляо Циуюн (Китай) — 223 (97 + 126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123)