Представительница Филиппин выиграла олимпийское золото по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг
16:10
Спортсменка из Филиппин Хилидин Диас стала победительницей соревнований по тяжелой атлетике. Она взяла золото в весовой категории до 55 кг.
Тяжелая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория до 55 кг
Финал (группа А)
1. Хилидин Диас (Филиппины) — 224 ОР (97 + 127 ОР)
2. Ляо Циуюн (Китай) — 223 (97 + 126)
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123)
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