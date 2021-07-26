Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тяжелая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тяжелая атлетика

Представительница Филиппин выиграла олимпийское золото по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг

16:10
Теги:

Спортсменка из Филиппин Хилидин Диас стала победительницей соревнований по тяжелой атлетике. Она взяла золото в весовой категории до 55 кг.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 55 кг

Финал (группа А)

1. Хилидин Диас (Филиппины) — 224 ОР (97 + 127 ОР)

2. Ляо Циуюн (Китай) — 223 (97 + 126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
Причиной убийства жены и сына адмирала ВМФ мог стать инцест
Жену и сына бывшего адмирала ВМФ нашли убитыми в Петербурге
Дочь петербургского адмирала не верит, что он мог убить жену и сына
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд