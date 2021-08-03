Российский тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на Олимпиаде в Токио

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвертое место на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 109 кг.

Первое место занял Акбар Джураев из Узбекистана. Вторым стал Симон Мартиросян из Армении. Замкнул тройку Артур Плесниекс из Латвии.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 109 кг

Финал (группа А)

1. Акбар Джураев (Узбекистан) — 430

2. Симон Мартиросян (Армения) — 423

3. Артур Плесниекс (Латвия) — 410