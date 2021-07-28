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Китайский тяжелоатлет выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 73 кг

15:41
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Китайский тяжелоатлет Ши Чжиен выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 73 кг.

В рывке китайский спортсмен поднял вес 166 кг, в толчке — 198 кг, в сумме — 364 кг. Суммарный результат стал новым мировым рекордом.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 73 кг

Финал (группа А)

1. Ши Чжиен (Китай) — 364

2. Хулио Майора Перния (Венесуэла) — 346

3. Брикен Чаля (Албания) — 341

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Иван Шитик все материалы автора

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