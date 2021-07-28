Китайский тяжелоатлет выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 73 кг
15:41
Китайский тяжелоатлет Ши Чжиен выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 73 кг.
В рывке китайский спортсмен поднял вес 166 кг, в толчке — 198 кг, в сумме — 364 кг. Суммарный результат стал новым мировым рекордом.
Тяжелая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Весовая категория до 73 кг
Финал (группа А)
1. Ши Чжиен (Китай) — 364
2. Хулио Майора Перния (Венесуэла) — 346
3. Брикен Чаля (Албания) — 341
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