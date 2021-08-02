Первый спортсмен-трансгендер дебютировал на Олимпиаде в Токио

На помост Олимпиады в Токио вышел первый спортсмен-трансгендер. Лорел Хаббард, которая раньше была мужчиной по имени Гэвин, принимает участие в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг.

В стартовой попытке Хаббард заявила в рывке второй вес среди всех участниц — 120 кг. Но справиться с ним не смогла. Впереди у новозеландки еще две попытки. Публика приветствовала ее сдержанно. Однако никаких проявлений негатива тоже не было.

43-летняя Хаббард самая возрастная участница-тяжелоатлетка на Олимпиаде в Токио и выступает за Новую Зеландию.

Свой переход она совершила в возрасте 35 лет, а впервые как женщина на международном уровне Хаббард выступила в 2017 году. Тогда же она завоевала серебро чемпионата мира. В 2020 году она выиграла золото ЧМ в Риме.

Напомним, что, по новым правилам МОК, трансгендерам можно соревноваться с женщинами. Условие заключается в том, чтобы их уровень тестостерона был ниже определенного порога как минимум в течение 12 месяцев перед соревнованиями.