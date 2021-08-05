МОК атакует Россию за нетолерантное освещение Токио-2020. А трансгендер все-таки возьмет медаль на этой Олимпиаде

Удивительные истории вокруг меньшинств на этих Играх-2020.

Во-первых, МОК не очень нравится, как освещают Игры на российских телеканалах — и там действительно могут быть спорные моменты по отношению к ценностям, которые сейчас декларируют деятели олимпийского движения на Западе. Во-вторых, как посчитали обеспокоенные СМИ, представители сексуальных меньшинств и даже трансгендеры берут медали на этой Олимпиаде, и в командном зачете уступают только России, Австралии, Великобритании, Японии, США и Китаю — то есть главным лидерам.

Но обо всем по порядку.

ВВС пожаловалась в МОК на российское телевидение

Британцы неожиданно узнали, что в российских ток-шоу на телевидении используется язык ненависти, и что вообще это трэш. Это мы-то привыкшие, а для них все в диковинку. Хотя это еще надо посмотреть, как проходят ток-шоу на самом ВВС, и какой там использует язык.

Как ужасается автор Виталий Шевченко, на государственных каналах употребили слова «мерзость» и «извращение», комментируя участие в Играх спортсменов-гомосексуалов. Оказывается, дело даже дошло до МОК. Международный олимпийский комитет связался с одним из официальных бродкастеров Игр и выразил свою озабоченность: «Мы контактировали с нашими партнерами по распространению сигнала в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии — и мы следим за ситуацией». «Дискриминации нет места на Играх», — добавил представитель МОК.

ВВС, в частности, приводит слова депутата Госдумы Алексея Журавлева, который кричал, видя на экране новозеландского трансгендера Лорел Хаббард, что «мы против этой грязи и извращения» и «обругал его нецензурным словом, характеризующим геев».

Также автор выдержал просмотр еще одного российского ток-шоу, куда один из ведущих пришел в парике, высмеивая сменившую пол новозеландскую штангистку. И называя таких людей «психопатами». По утверждению британской телерадиокомпании, они обратились к Первому каналу и «России» за комментарием, но, судя по всему, ответа не получили — по крайней мере в статье он не приводится.

Скриншот телепрограммы.

Жесткий спич Трефилова

На этой Олимпиаде МОК и ВВС вполне могли предъявить претензии и бывшему тренеру сборной России Евгению Трефилову, который находится в Токио по приглашению Международной федерации гандбола. Он тоже был жестким в оценках:

— Вот здесь стоит женщина — для чего они были созданы? Для продолжения рода! А не чтобы мы выдумывали невесть что. Мы уже не туда идем! Я за традиционность. Хочется спросить: зачем вы равняете женщин и мужчин? Давайте тогда всех через операционный стол проводить. Не верю я в это. Нормальные люди, которые иногда думают башкой, не уйдут в эту сторону. А большинство людей — нормальные! Этих трансгендеров и других выпихивают вперед.

Парады эти... Я бы их давал проводить только в День пограничника или ВДВ. И колонны друг на друга направить! Советский Союз был плох, но мы не выпячивали эти истории. Поменяю ли когда-нибудь походку? Нет! Так и буду ходить косолапо. Шпильки не потяну. Надеюсь, наша страна удержится от этого, — толкнул речь наш специалист.

Против трансгендера до Олимпиады протестовали, впрочем, и ее соперницы по категории в тяжелой атлетике, но оказалось, что бояться было нечего — 43-летняя Хаббард не выполнила ни одной удачной попытки, отказалась общаться с прессой и сразу завершила карьеру.

Трансгендеры все-таки возьмут медаль, а геи преследуют Россию в зачете

На одном из зарубежных сайтов даже сделали медальный зачет, в котором сборная ЛГБТ-спортсменов не так и далеко от команды ОКР. Вчера в Токио состоялся марафонский заплыв на 10 километров, и в нем победила бразильянка Марсела Кунья, которая находится в официальных отношениях с ватерполисткой Дианой Альбой, еще одним членом сборной Бразилии (хотя на этой Олимпиаде ее нет).

Всего, по разным данным, в Токио соревнуются около 180 спортсменов гомосексуальной ориентации, и три дня назад (быстрее у сайта считать не получается — видимо сексуальная ориентация дело слишком тонкое) на их счету было 6 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Команда ЛГБТ занимала бы 7-е общекомандное место в медальном зачете.

Более того — по утверждению NBC, у трансгендеров все-таки будет своя медаль на этой Олимпиаде. Канадская футболистка Квинн в этом году призналась в Instagram, что является trans person. А канадки пробились в финал турнира и будут минимум с серебром. Их поединок со шведками намечен на 6 августа.

А трансгендеров на Олимпиаде был не один, а целых три. Помимо Хаббард и Квинн это еще американская скейтбордистка Алана Смит. Правда, и Квинн и Смит родились женщинами и продолжают выступать в женском разряде. Их «переход» пока как бы имеет нефизический характер. Но защитники прав меньшинств в такие нюансы не вдаются, и записывают в трансы всех, кто дает к этому хоть малейший повод. Так что пока все следили за Хаббард, история уже свершилась. А вот хорошая она или нет — у всех явно разные точки зрения.