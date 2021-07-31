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Китаец Сяоцзюнь завоевал золото в тяжелой атлетике, установив три олимпийских рекорда

12:11
Лю Сяоцзюнь. Фото Reuters
Лю Сяоцзюнь. Фото Reuters
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Китаец Лю Сяоцзюнь завоевал золото в тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио.

Спортсмен установил олимпийские рекорды в категории до 81 кг в рывке, толчке и по общей сумме выступления.

Серебро — у Сакариаса Бонната из Доминиканской Республики, бронза — у итальянца Антонио Пиццолато.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 81 кг

Финал (группа А)

1. Лю Сяоцзюнь (Китай) — 374 ОР (170 ОР + 204 ОР)

2. Сакариас Боннат (Доминиканская Республика) — 367 (163 + 204)

3. Антонио Пиццолато (Италия) — 365 (165 + 200)

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Иван Торопцев все материалы автора

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