Что нужно России для выхода в плей-офф? Расклады волейбольного турнира на Олимпиаде
10:58
Сегодня, 26 июля, сборная России в матче второго тура Олимпийского турнира обыграла США (3:1) и практически обеспечила себе выход в плей-офф.
В первом туре команда Томаса Саммелвуо справилась аргентинцами (3:1).
Скорее всего, двух побед хватит для выхода в четвертьфинал, но гарантию даст третий успех, которого можно добиться во встрече с Бразилией или с явным аутсайдером группы Тунисом.
Группа В: Россия 6 очков (2 матча), США — 3 очка (2), Бразилия — 3 (1), Аргентина — 0 (1), Франция — 0 (1), Тунис — 0 (1).
В плей-офф выходит первые 4 команды из группы.
Все о волейбольном турнире Олимпийских игр можно посмотреть здесь
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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