Что нужно России для выхода в плей-офф? Расклады волейбольного турнира на Олимпиаде

Сегодня, 26 июля, сборная России в матче второго тура Олимпийского турнира обыграла США (3:1) и практически обеспечила себе выход в плей-офф.

В первом туре команда Томаса Саммелвуо справилась аргентинцами (3:1).

Скорее всего, двух побед хватит для выхода в четвертьфинал, но гарантию даст третий успех, которого можно добиться во встрече с Бразилией или с явным аутсайдером группы Тунисом.

Группа В: Россия 6 очков (2 матча), США — 3 очка (2), Бразилия — 3 (1), Аргентина — 0 (1), Франция — 0 (1), Тунис — 0 (1).

В плей-офф выходит первые 4 команды из группы.

Все о волейбольном турнире Олимпийских игр можно посмотреть здесь