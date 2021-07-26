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Что нужно России для выхода в плей-офф? Расклады волейбольного турнира на Олимпиаде

10:58
Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла США. Фото volleyballworld.com
Мужская сборная России в матче группового этапа Олимпиады обыграла США. Фото volleyballworld.com
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Сегодня, 26 июля, сборная России в матче второго тура Олимпийского турнира обыграла США (3:1) и практически обеспечила себе выход в плей-офф.

В первом туре команда Томаса Саммелвуо справилась аргентинцами (3:1).

Скорее всего, двух побед хватит для выхода в четвертьфинал, но гарантию даст третий успех, которого можно добиться во встрече с Бразилией или с явным аутсайдером группы Тунисом.

Группа В: Россия 6 очков (2 матча), США — 3 очка (2), Бразилия — 3 (1), Аргентина — 0 (1), Франция — 0 (1), Тунис — 0 (1).

В плей-офф выходит первые 4 команды из группы.

Все о волейбольном турнире Олимпийских игр можно посмотреть здесь

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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