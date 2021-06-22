«От боли шел почти пешком, а потом собрался и обогнал датчанина». Невероятная история россиянина, который взял олимпийскую лицензию

Триатлонист Игорь Полянский в последний момент сумел попасть на Олимпийские игры в Токио. Причем заработал путевку не только для себя, но и для всей российской смешанной эстафетной команды.

38-е место Полянского на этапе Кубка мира в Гуатулько — вроде бы не бог весть какое достижение. Но на самом деле благодаря этому выступлению Россия будет бороться в Токио сразу за три награды в триатлоне. Впервые на Играх будет смешанная эстафета, и наша страна будет в ней представлена. Более того, именно эстафета, пожалуй, наш самый реальный шанс на награды. И добыта эта путевка была почти героическим образом.

Пришлось выступать каждую неделю в разных концах света

— Как устроен олимпийский отбор в триатлоне?

— Из-за пандемии он получился скомканным. Соревнования возобновили буквально за месяц до окончания отбора, и получилось, чтобы набрать достаточно очков, мне нужно было выступать на пяти стартах в течение месяца. Выступать каждую неделю, да еще в разных концах света — от Японии до Мексики, очень тяжело. Но если хочешь на Игры, выбора не было. Тем более у нас два человека уже были высоко в мировом рейтинге, у Насти Горбуновой тоже были хорошие шансы. То есть я понимал, что судьба эстафеты может зависеть от меня.

— В какой момент у вас случилась травма?

— Я простудился еще после Японии, а потом еще вылезла старая травма спины. В какой-то момент даже думал, что в Мексику не полечу, нет смысла. Но потом поглядел в рейтинг и понял, что шансы есть. Там был один датчанин, с которым мы шли почти вровень. После велосипеда у меня прихватило спину, и я первые километры бега шел почти пешком, так было больно. Но потом боль потихоньку отступила, я стал нагонять. И увидел впереди того самого датчанина. На зубах «подобрал» его. И в итоге датчанину вот этих нескольких мест не хватило, чтобы поехать на Олимпиаду.

— Теперь отбор пройден, но до Игр около месяца. Успеете залечить травму и восстановиться?

— Я сейчас как раз в Москве прошел все обследования. Главное, что с позвоночником все в порядке. Месяц есть, думаю, этого достаточно, чтобы отдохнуть и к Олимпиаде чувствовать себя хорошо.

— Что вы знаете про олимпийскую трассу триатлона? В Рио вроде бы плавали крокодилы.

— Нет, в Рио мы плавали в океане, там крокодилов не было. Но была очень грязная вода. В Токио изначально такая же проблема, но японцы воду вроде бы почистили. К сожалению, на предолимпийские соревнования нам съездить не удалось. Но уже понятно, что будет дикая жара. Мексика в этом плане была своеобразной подготовкой, там примерно те же условия.

Проще тренироваться, имея брата

— Где у российских триатлонистов в Токио самые хорошие шансы на высокие места?

— Ну, в личном зачете, если честно, рассчитывать сложно. Мы, конечно, постараемся, но очень много сильных ребят. Я особенно надеюсь на эстафету. Это очень динамичный вид, где важны ровный состав и полная концентрация. Если каждый выложится по полной плюс немного повезет, то у нас реальные шансы.

— В России сейчас бум любительского триатлона. Почему на результатах профессионалов это пока не особо сказывается?

— Потому что профессионалам вся эта популярность любителей скорее мешает, чем помогает. Грубо говоря, многим проще тренировать любителей, чем самим добиваться результатов как профессиональные спортсмены. Можно собрать себе группу, готовить их к каким-то любительским стартам и жить себе спокойно.

— Это, наверное, и выгоднее, чем выступать? Сами об этом не задумывались?

— Потихоньку такие мысли посещают. Но пока все-таки отложу это на будущее. Завязать всегда успею. Пока хочется еще выступать самому.

— Почему в триатлоне так много братьев? На Игры в Токио поедут братья Полянские, есть еще братья Браунли...

— Я вам с ходу назову еще пары три как минимум из разных стран. Триатлон — такой вид спорта, где гораздо проще добиваться результата, имея постоянного спарринг-партнера. А брат в таком качестве — это просто идеально. Вы всегда вместе, подстегиваете друг друга, помогаете... И это с самого детства!

— Почему тогда нет ни одной пары сестер?

— Ха-ха, наверное, у женщин другая психология. Другого объяснения я не вижу.

Игорь Полянский

Родился 16 января 1990 года в Железногорске.

Участник Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Чемпион (2012) и серебряный призер (2016) чемпионатов Европы в смешанной эстафете.