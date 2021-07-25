Бацарашкина рассказала, чем будет заниматься после Олимпиады
Россиянка Виталина Бацарашкина на пресс-конференции после победы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио рассказала, чем будет заниматься после соревнований.
«После Олимпиады еду домой. Обещали полгода нас не трогать, отбора на Европу у нас не будет. Как минимум, можно отдохнуть дома, это для меня место силы.
Очень много пишут мне в Директ. Каждые 10-15 минут приходят сообщения. Кулон «Ведьмака» купила в 2016 года. Возможно, это и талисман.
Как настраивалась сегодня? Всегда приятно поговорить с умным человеком — самим собой! А вообще готовилась как обычно, я уже привыкла", — добавила Бацарашкина.
Также девушка рассказала, что в детстве до стрельбы увлекалась тхэквондо, каратэ, дзюдо и бадминтоном.
Это первое золото для российских спортсменов на Играх в Токио. 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
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