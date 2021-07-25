Бацарашкина рассказала, чем будет заниматься после Олимпиады

Россиянка Виталина Бацарашкина на пресс-конференции после победы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио рассказала, чем будет заниматься после соревнований.

«После Олимпиады еду домой. Обещали полгода нас не трогать, отбора на Европу у нас не будет. Как минимум, можно отдохнуть дома, это для меня место силы.

Очень много пишут мне в Директ. Каждые 10-15 минут приходят сообщения. Кулон «Ведьмака» купила в 2016 года. Возможно, это и талисман.



Как настраивалась сегодня? Всегда приятно поговорить с умным человеком — самим собой! А вообще готовилась как обычно, я уже привыкла", — добавила Бацарашкина.

Также девушка рассказала, что в детстве до стрельбы увлекалась тхэквондо, каратэ, дзюдо и бадминтоном.